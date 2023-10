Varem joobes juhtimisega vahele jäänud Ojuland leiab, et seadust tuleks muuta: see on täiesti elementaarne!

"See oli Rein Langi sünnipäev kusagil Keila-Joa kandis, mul oli koju sõita mõned kilomeetrid ja ma olin paar klaasi punast veini võtnud. Toona oli sellest Strasbourgist töövisiitidest jäänud külge, et õhtusöögi juurde võetakse paar klaasi veini,“ meenutas ta saatuslikku õhtut, mis sai palju kajastust.

„Üks asi, mis Eestis vajab klaarimist, on see, et Eesti ja Poola on kaks riiki Euroopa liidus, kus on nulltolerants. Ma ei saa aru, miks eestlased peaksid olema rumalamad kui lätlased või leedukad?“ arutles Kristiina Eestis kehtiva seaduse üle.