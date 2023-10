VÕRDLE | Aastaga on palju muutunud: Villa-Annabeli ei tunneks enam äragi!

„Villast“ kallima leidnud, kuid vaid loetud nädalad pärast finaali avalikustamist vallaliseks jäänud Annabel tegi paari päeva eest oma Instagrami kontol loosimise, kuhu juurde lisas ka foto iseendast. Kui varem olid tõsielustaaril pikad blondid kiharad, siis nüüd on ta lõiganud juuksed lühikeseks ning võõbanud need roosteoranžiks.

Vähemalt pole muutunud Annabeli olemus, sest endiselt on talle südamelähedaseks teemaks seksuaalsus ja sekslelud. Just viimaseid ta loosimänguga ka välja loosib. Tänavu mais tuli avalikuks fakt, et naine on otsustanud liituda OnlyFansiga, ning tundub, et Annabel on antud platvormil aktiivne siiani.