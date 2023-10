FOTO | Jõekalda ja Margna jõudsid sihtkohta, kuid ühe fänni kommentaar paneb saatejuhte teisiti vaatama

Teet teatas Instagrami postitusega, et nad on sihtkohas ning veedavad aega Kaspia mere kaldal. "Vaikus enne tormi," lisas saatejuht. Fotol on mehed küll üdini tõsised, kuid võib kindel olla, et "Kahe kange" uus hooaeg tuleb sama humoorikas kui nende eelnevad väljasõidud.

Teedu Instagrami postituse juurde on üks fänn jätnud kommentaari, mis paneb armastatud saatejuhte teise pilguga vaatama. Nimelt leiab antud kommentaator, et Teet ja Kristjan on hakanud ühte nägu minema. "Aja jooksul on need mehed teineteisega kuidagi väga sarnaseks muutunud. Good luck and break a leg," seisab kommentaaris.

Antud tähelepanek on üllatav, sest on ju Teet ja Kristjan olnud terve karjääri vältel täiesti erinevad nii välimuselt kui ka isiksuselt. Kui Teet on välimuselt pikem ja sihvakam, kuid iseloomul vaoshoitum, siis Kristjan on olnud rõõmupall, kes hea meelelahutuse nimel on olnud valmis kõigeks. Nende erinevused ongi olnud trumbiks, miks antud duo nii populaarseks ja armastatuks on saanud. Kuid kui meeste värsket selfiet vaatama jääda, siis peab tõesti tõdema, et saatejuhid on sarnaseks muutunud.