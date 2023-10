Kroonika kirjutas hiljuti, et suunamudija Kristina Pärtelpoeg käis pärast pikemat pausi taas ilukirurgi noa all ja lasi teha endale kolm protseduuri. Nüüd avalikustas ta ka nende maksumuse ja selle, palju ta enne ja pärast operatsiooni kokku on kaalu kaotanud.