Kaupo Karelson paljastas põhjuse, miks ta vahepeal teist nime kasutab: mul on isegi email selleks loodud!

"Jah, selle kohta mul on lugu," teatas mees õhinaga ja selgitas, et kasutab valenime välismaal. "Mul on ju selline eesnimi, et kui ma tahan välismaal telefoni teel broneerida restorane, siis seda, et Kaupo kuidagi õigesti kirjutatakse või üldse aru saadakse, siis seda kindlasti..." selgitas Karelson.

Sellisteks puhkudeks on mees võtnud kasutusele "restorani broneerimiseks mõeldud esinejanime". "See nimi on Martin Solo. Mul on sellise nimega isegi broneerimisteks gmaili aadress tehtud," paljastas ta. Sellise nime võttis Karelson kasutusele seetõttu, et enamikes Euroopa keeltes on see lihtsasti mõistetav ja ka mingil määral kasutusel. "Nii nagu sa telefonis ütled seda, niimoodi seda ka kirjutatakse. Seda ei saa valesti kirjutada. Seda kirjutavad samamoodi itaallased, prantslased, inglise keeles niikuinii," selgitas ta.