Palju tööd ja kõva pidutsemine kokku ei sobi: Ott Lepland avaldas läbipõlemise ohukoha

Ajakirja Anne & Stiili loos räägib Ott Lepland enda loomusest ja eelistustest lähemalt. "Olen loomult muretseja, perfektsionist ja väga enesekriitiline. Nõuan endalt palju. Mul on lähedasi, kes manitsevad, et ma ei peaks end nii palju piitsutama, kuid kui see on su natuuri osa, on seda keeruline muuta. Nõudlikkus on mul ennekõike enda vastu," kirjeldab ta oma iseloomu.

Ott hindab kõrgelt tervislikku eluviisi ja trennitegemist ning kirjeldab, et tal tekib rahulolematus, kui ta pole saanud sporti teha. "Kaaslase puhul pole näiteks aktiivne elustiil kriteeriumiks. Seal mängivad rolli olulisemad tegurid kui see, kas keegi käib trennis või suitsetab. Ennekõike peab olema emotsionaalne klikk," sõnas laulja.

"Minu jaoks on töö- ja eraelu seotud. Kui viimane on korras – trennirütm, toitumine, alkoholist hoidumine –, siis tulevad ka tööasjad paremini välja. Jõuan rohkem ning puhkan paremini. Kui inimene teeb palju tööd ja paneb kõvasti pidu, on läbipõlemise oht suurem. Mulle meeldib teistsugune väljalülitamine. Spordisaal on minu jaoks koht, kus saan end maha laadida," avaldas ta.

"Olen seda meelt, et inimene peab puhkama, kui ta on teinud üliinimliku pingutuse või kui on vaja millestki eemale saada. Kui oled oma elu ja asjade kulgemisega rahul, ei ole aga otseselt puhkust vajagi," on Ott kindel.

Loe Ott Leplandi mõtteid pikemalt edasi värskest Anne & Stiilist.