Eksidest lahutamas Ariana Grande ja Ethan Slater tegid oma suhtes suure sammu edasi

Juulis selgus, et Ariana Grande uus silmarõõm on tema kaasnäitleja Ethan Slater, kellega koos löödi kaasa filmis "Wicked". Nende armuleek on järjest tugevamaks muutunud ja teineteise armunud paar on nüüd kokku kolinud ja elavad koos New Yorgis.