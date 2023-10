VIDEO | Uues muusikavideos vaid napis pesus hullav Brigita Anton paljastas, kuidas ta end vormi sai: ma pingutasin ekstra!

Kroonika käis "Siivutu saatani" esmaesitlusel kohal ning püüdis kinni nii Brigita kui ka teda muusikavideosse kutsunud Starboy Bobi. Naine, kes on niigi imelises vormis, paljastas, kuidas ta võteteks spetsiaalselt valmistus. "Mul oli tegelikult väga kerge rolli sulanduda, sest see väike saatan on minu sees olemas. Ma tõesti tundsin end terve aeg mugavalt," tunnistas Brigita, kuid lisas, et muusikavideo jaoks ettevalmistusi tehes pidi ta ekstra palju pingutama.