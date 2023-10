Rein Rannap 70 | Muusik rahuldamata tunnustamisvajadusest nooruses: ema oli absoluutselt alati ja kõiges minuga rahulolematu

Panin kirja oma lühendamissoovitused ja õnneks neid põhiliselt võeti arvesse. Lõppvariandi puhul pole mul enam muljet, et filmitegijad soovivad mind halvustada või maha teha. Kuid see tunne, mis tekkis esimesest versioonist, on visa kaduma. Ma saan loomulikult aru, et mida piinlikum mulle, seda parem filmile, aga...

See vastasseisujutt on kasvanud tegelikkusest suuremaks. Filmimise käigus polnud meil mingit vastasseisu, usaldasin neid täielikult. Siiski hakkasin juba võtete käigus pisut aimama, et nad sageli trikitavad minuga, et oleksin – nende meelest – "loomulikum". Vaidlusi tekkis alles pärast esimese, nii-öelda toormontaaži vaatamist. Mind üllatas esialgses variandis eeskätt materjali valik, mis oli sees ja mis kõrvale jäetud. Mitmeid stseene oli korratud liiga palju, teisi jälle näidatud liiga pikalt, jättes nii minust kohati veidra mulje.

Rein on õnnelik, et saatus viis ta aastate eest kokku elukaaslase Eve Ausiga. Reinu sõnul nad küll vaidlevad sageli ja Eve hooti isegi salvestab Reinu katteta lubadusi, et neid talle hiljem meenutamiseks ette mängida, aga see suhe on taevaste jõudude poolt õnnistatud ja tugev.

"Tagantjärele saan aru, et emast tuleneb ka – mu alateadvuses – algul jazz-, seejärel popmuusikaga tegelemise häbenemine ja segav tunne, nagu need žanrid oleksid kuidagi vähem väärtuslikud kui akadeemiline muusika," mõtiskleb Rein. Ta mainib, et oma ema suust ei kuulnudki ta ühtegi kiitvat sõna.

Samas, ma ei mõista siiani, miks peaks ühest muusikust tehtud filmis olema nii palju kõrvalist tegevust: ettevalmistusi, olmet jne. Mina ise oleksin lasknud rohkem kõlada muusikal. Materjali selleks ju oli rohkem kui piisavalt, nii nende salvestatut kui ka arhiividest. Kuid jah, see pole muusikafilm, pole eluloofilm, see on kaleidoskoop mu aastast 2018, mil salvestati peaaegu kogu materjal.

Filmi üks režissööre Aleksander Ots ütles Anu Välba saates, et te läksite filmi tegemise käigus omavahel kord isegi nii raksu, et sa karjusid ta peale ja üks teist jooksis seejärel toast välja. Mis võtte või situatsiooni käigus ja miks?

See on taas liialdus, et tekitada intriigi ja vaatajas suuremat huvi. Vastan, nagu ütlesin ka seal saates: olin kutsutud stuudiosse arutama mu parandusettepanekuid, millega nad eelnevalt olid lubanud arvestada. ­Ootamatult olid kohal ka operaator kaameraga ja helimees mikrofoniga. Aleksander oli selleks ajaks juba õppinud, kuidas mind provotseerida, ja ta põrutas mitmete nimekirja esimeste paranduspalvete peale, et ei, seda me lühendada ei kavatse. Loomulikult oli see etendus, et mind endast välja viia ja seda filmida. Sest tegelikkuses nad hiljem siiski arvestasid mu lühendus-soovitustega, peale ühe. Tookord ütlesin, ilmselt küll intensiivselt: "Võtke kaamera maha!" ja lahkusin ruumist.

Nüüd, kus esilinastusest on mõni nädal möödunud – kuidas sa filmi suhtud? Pigem rahuloluga või ikkagi teatud väikese rahulolematusega hinges?