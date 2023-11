Kooliõpetajast kinnisvarahaiks! Urmo Aava abikaasa Henel suurest kannapöördest: isegi minu koolitaja ei uskunud minusse

Henel Aava (45) on ehe näide sellest, et ka 40aastaselt saab töövaldkonda täiesti muuta ning alustada nullist – õpipoisina, kodus kasvamas kolm last. Henel alustas kinnisvaramaailmas kuus aastat tagasi ning töötas end kiiresti tõeliseks profiks. Enamgi veel, tänavu jaanuaris sündis tema perre neljas laps, pesamuna Trent – ka see tore sündmus ei võtnud tööhoogu maha ning Henel püsib endiselt käibe poolest tipus.