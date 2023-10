Kuhu kadus Draamateatri lavastus „Oh jumal“? Kommunikatsioonijuht selgitab: me palume vabandust

„Oh jumala“ esietendus toimus 2020. aastal ja selle autor on Iisraeli näitekirjanik Anat Gov. Näidendi on heebrea keelest tõlkinud Margus Alver. Lavastuse osatäitjad olid Ain Lutsepp, Harriet Toompere ja Franz Malmsten või Hugo Malmsten. Millegipärast on aga kõik tulevased etendused ära jäetud.

Draamateatri kommunikatsioonijuht Tanel Tomson tõdes olukorda kommenteerides aga Kroonikale, et midagi katastroofilist juhtunud ei ole. „Erinevate asjaolude kokkusattumise tõttu, kahjuks jah, ei saa me seda lavastust enam edasi mängida. Me palume vabandust,“ lausus ta. Samuti rõhutas Tanel, et osatäitjatega ei ole midagi juhtunud.

Kuna „Oh jumala“ mängimine külmutati lõplikult, siis on mängukavas auk, mida oleks vaja täita. Tomsoni sõnul tegeletakse ka sellega, aga lihtne ei pidavat see olema.

Lavastuse puhul oli tegemist intelligentset huumorit täis näitemänguga, mille keskmes oli psühholoog nimega Ingel. Ühel päeval tuli Ingli vastuvõtule patsient, kes palus end nimetada „Jotiks“. Õige pea aga selgus, et tegu oli vanajumala endaga. Jumalal oli sügav depressioon ning vaid Ingel sai teda aidata. „Kuidas veenda Jumalat, et ta ei hävitaks kõike, mis ta eales loonud on? Kuidas aidata ja lohutada kedagi, kellele tahaks ainult etteheiteid teha?“