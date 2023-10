KLÕPS | 64. sünnipäeva tähistav Oleg Sõnajalg embas 24-aastast kallimat tähtsa päeva puhul: maagiline moment

Catherine ja Olegi suhe tuli avalikuks selle aasta jaanuaris, kui neiu avaldas sotsiaalmeedias foto koos ettevõtjaga. Ettevõtja ja noore pruudi vahel tundus olevat vägagi kuum leek, sest Instagrami postituses rääkis Catherine kõige tugevamast tundest ehk armastusest. „Armastada ja olla armastatud on nagu tunda päikese mõlemat külge,“ on ta kirjutanud foto juurde, mis kujutab teda Olegiga õrnutsemas.

Nende võimalikust suhtest hakkasid kuuldused levima mullu. Meedia kajastas, et Sõnajalg on leidnud armuõnne endast tunduvalt noorema pruudiga.

Sõnajalg kinnitas eelmise aasta septembris, et on tõesti uues suhtes, kuid ei paljastanud, kes on tema väljavalitu.