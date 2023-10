VIDEO | "Olen natuke paistes." Kristina Pärtelpoeg paljastas, kust ta sai 7000 eurot iluoppideks

Tema jälgijad teavad, et ta käis hiljuti iluoperatsioonidel. Kristina märkis, et üks naine oli talle isegi Instagramis kirjutanud ja otse küsinud, kust selleks raha tuleb.

"Ütlen ausalt, mul on kaks OÜd. Kogusin raha, ma olen rahaga väga asjalik, ei larista," põhjendas ta ja lisas, et kaalus väga pikalt, kas see samm ette võtta.

Intervjuus on juttu sellestki, et Zevakin ja Valting YouTube’i klippides tema telesaadet pilavad. "Mu esimene telekogemus, õpin," möönis ka Kristina ise, et kõige paremini too projekt välja ei kukkunud.