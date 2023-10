Kaspar Velberg meenutab ränka võtteperioodi: kõrvad ja silmad olid liiva täis ning marrastused läksid mädanema

"Füüsiliselt päris ränk katsumus oli filmi „1944“ esimesed võtted. Meeletu palavusega, tohutu kuumalaine ajal oli metsas kaevikutes jooksmist, sõdurivorm seljas ja kiiver peas. Iga pausi ajal sai varju istutud," jätkas näitleja. "Kõrvad ja silmad olid kunsttossu ja liiva täis ning marrastused läksid mädanema selle palavaga. Vedelikupuudus oli selline, et jõin kuus liitrit vett päevas ja kordagi tualetis ei käinud. Teisalt oli see väga põnev ja emotsionaalne. Sündmused ja aeg ise, millest film rääkis, olid väga olulised. Kõigi eestlaste peredes on küüditatute lugusid ja neid, kes on sõjas olnud."