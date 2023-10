KLÕPSUD | Keit Pentus-Rosimannus pani tütre prantsuskeelsesse lasteaeda

"Kaks viimast nädalat on olnud natuke stressirohkemad. Mul on olnud tööl tihedad päevad, sest aasta kõige keerukam töö – hinnang 240 miljardilisele 2022. aasta Euroopa Liidu eelarvele – sai eile lõpuks avalikustatud," kirjutas Pentus-Rosimannus Instagramis.

"Samal ajal alustas Iti Loretta prantsusekeelses lasteaias käimist. Siin on lasteaeda sisseelamisperiood, mille jooksul vanemal lubatakse pisitibuga koos uut keskkonda ja elurütmi harjutamas käia, väga rangelt piiritletud nädalaga. Teisest nädalast tuleb väikesel inimesel juba päris ise hakkama saada."

Pentus-Rosimannuse sõnul oli ta kõige rohkem peljanud, et terves lasteaias ei ole kedagi, kes eesti keelest aru saaks, ning Iti Loretta katkematu soov kellegagi pidevalt arutleda kõige üle, mis uus ja huvitav, saab äkki tagasilöögi. "Selgus aga, et ta on oma järjekindlusega suutnud esimese kahe nädalaga õpetajatele ise esimesed eestikeelsed väljendid ja fraasid selgeks õpetada, ja kui nii edasi, siis ei imestaks, kui varsti leidub rühmas teisigi, kes prantsuse keele kõrval eesti keelt omandama hakkavad."