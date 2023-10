Apocalyptica ninamees pihtis, et teismeeas sundis üks mees teda pornot vaatama ja kippus ta suguelundeid näppima

"Tundus, et talle tuli telefonikõne. Ta läks veidi eemale," meenutas muusik. Kui mees naasis, kippus ta poisi suguelundeid näppima ja küsis peenise kohta: "Kas see juba seisab?"

Toppinen sai aru, et midagi on valesti ning tormas minema. Ta tundis häbi ja oli segaduses. Muusiku sõnutsi kummitab juhtum teda ka aastaid hiljem.

Ta tõdes, et ei saanud lapsena aru, et juhtunu on kuritegu. "Eriti noores eas kogetud seksuaalne ahistamine mõjutab suuresti meie minapilti ja kuidas suhestume oma seksuaalsete ihadega. Tajutav häbitunne aga peegeldub paljudes teistes eluvaldkondades. Pärast juhtunut oli mul nii piinlik, et ei julgenud sellest kodus kellelegi rääkida," märkis ta, et kaitsereaktsiooniks oli vaikimine.