Ametlikult lahutatud! Popstaar Ariana Grande peab eksabikaasale tasuma lahutusega kopsaka summa

Ariana ja Daltoni kokkuleppe järgi saab kinnisvaramaakler lauljatarilt kopsaka rahasumma. Kokku saab Dalton 1,25 miljonit dollarit maksuvaba tasu Arianalt. Samuti tasub lauljanna oma endise abikaasa advokaadikulud 25 tuhande dollari eest ning paar teeb pooleks ka tasu nende ühise Los Angelese kodu müügitehingust. Nüüdseks ametlikult ekskaasade kokkuleppe on kohtule esitatud, nüüd peab kohtunik vaid sellele oma allkirja andma, et lahutus ametlikuks saaks, kirjutab Complex.

Kuigi paari lahutus on nüüd lõpuni jõudnud, ei läinud Ariana ja Dalton tüliga lahku - ühe lähedase allika sõnul on nende vahel kõik hästi, vahendab Daily Mail. "Ariana ja Daltoni vahel on siiani tugev armastus ja vastastikune lugupidamine teineteise suhtes. Nad tahtsid kindlad olla, et üksteisega käitutakse hästi õigesti," avaldas allikas.