Dressides vennad tulid õigust nõudma: koomik Sander Õigus meenutas seika, kus tema nali ajas publiku pahaseks

Saatejuht Anu Välba küsis Sander Õiguselt esmalt tema kutsumuse ja plaanide kohta Eesti naljalavad vallutada. "Ei ole ainult Eesti, eesmärk on ikka välismaa. Praegu ma olen nüüd ka viimased aastad... Ma arvan, et ma olen see aasta rohkem Eestist väljas esinenud kui Eestis. See on meil nii-öelda kodubaas, aga eesmärk on ikkagi ju maailma kõige parem olla. Miks muidu teha? Siin läheb väga ruttu väga igavaks," tõdes Sander telesaates, kes on hetkel oma kaheksanda soolotuuriga "Vertikaalne lõpmatus" mööda Eestit tuuritamas. Seejärel uuris Välba, kas Õigus läheb lavale seepärast, et kellelegi oma naljadega ära panna. "Ei, ma lähen lavale, sest mul on midagi öelda," vastas püstijalakoomik.

Edasi liikus jutt Õiguse laval esitatud naljade tagasisidele ja Välba päris temalt, kas mõni koomiku laval esitatud nali on toonud publiku hulgast kaasa reaktsiooni, mis on füüsiliseks läinud. Püstijalakoomik rääkis loo, mis oli tulnud siis, kui Eestit esindas Eurovisioni lauluvõistlusel Elina Nechayeva.

"See lugu oli sellest, et tal on nüüd võimalus tagasi tulla ja ta on kas "Meie Elina!" või "See kuradi Nechayeva!". Ja siis hakkame ajaloos tagasi vaatama - kui suusatamine oli kõigi lemmik, "Meie Kiku!" ja Eesti on suusarahvas; siis [kui] esimene dopingujutt [tuli]: "See kuradi Šmigun!"," rääkis Õigus ja tõi samasuguse näite ka Eesti jalgpallikoondise kohta, kes oleks peaaegu saanud EM finaalturniirile. "Kõik Eesti jalgpallirahvas, 600 000 inimest, vaatas seda ühte mängu. Saime oma 4:1 või 4:0 kanistri kätte - "Meie Kostjast" sai "See kuradi Vassiljev"," lausus Sander ja tõdes saates, et oli laval rääkinud publikule fakte.

"Selle peale Eesti olümpiakomitee dressis vendi tuli kõvasti pärast kuskil: "Meie spordisangar on ikka meie spordisangar!". Need on sellised asjad, mis ajavad inimesi vihale. Kui sa nii-öelda näitad näpuga mingisuguse silmakirjalikkuse või asja peale inimese elus, siis need on need, kus inimene tunneb, et see on isiklikult talle," rääkis Sander, kellega vestelnud inimene oli tundnud justkui ründas koomik teda. "Ma ei ründa, ma räägin millestki, mida ma nägin. Ju sa käitud samamoodi. Ega eesmärk ei ole ju kedagi vihale ajada," nentis Õigus veel.