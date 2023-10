KUUM KLÕPS | Modell Emily Ratajkowski vallutas New Yorki kleidis, mis ei jätnud kujutlusvõimele palju ruumi

Pariisi moenädalalt naasnud Emily Ratajkowski vallutas esmaspäeval silmapaistvas riietuses New Yorki tänavaid ega jäänud seal märkamatuks. Ta kõpsutas kontskingades mööda Manhattanit ning kandis musta läbipaistvast kangast kleiti, mille alt paistis välja tema mustas toonis napp pesukomplekt.

Oma kleidi juurde oli ta valinud samuti mustas toonis kingakesed. Oma juuksed oli ta lahti jätnud. Modelli rõivavalikut täiendas mustas toonis käekotike. Kui tema seksikast kleidikest võib jääda mulje, et Ratajkowski oli kohtingule suundumas, siis õhtut hilisõhtuses New Yorkis nautis ta hoopis koos oma sõbrannaga, vahendab Page Six.