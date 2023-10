Rääkimiskeeld ja reeglite nimekiri, mille järgi elada: Kanye Westil on abikaasale karmid nõudmised

Briti väljaanne Daily Mail kirjutab, et muusik on oma abikaasale esitanud pika nõudmiste nimekirja, mille järgi naine elama peab. Nimekirjas on ka klausel "ei tohi kunagi rääkida", kuid pole teada, mida räppar täpsemalt selle all mõtleb. "Kanyel on Biancale reeglite loetelu, kus on muu hulgas tingimus, et Bianca peab kandma seda, mida tema tahab. Tal on ka nõue süüa teatud toite ja teha trenni, kuigi Kanye ise ei tee trenni," avaldas allikas.

Nõudmiste nimekiri tuli välja ühe Biancat tundva lähedase allika kaudu. Austraaliast pärit naise sõbrad kardavad juba pikemat aega, et Kanye on Biancat manipuleerimas, et temast saaks räppari eksabikaasa Kim Kardashiani "radikaliseeritud" versioon. Lähedaste allikate sõnul ei mõtle Bianca enam oma peaga ja teeb kõik, et Kanyele alluda. Samuti olla räppar Biancat veennud, et neil on "kuninglik" staatus.

Augusti lõpus püüdsid Kanye ja Bianca pilke Itaalias, kus enim tähelepanu pälvis naise riietus, kuna ta välimus tekitas mulje, nagu oleks Bianca peaaegu alasti. Ta kandis nahatooni pluusi ja pükse, mis jätsid mulje, nagu naisel polekski midagi seljas.

Kanye ja Bianca abiellusid tänavu jaanuaris. Tegemist polnud siiski ametlikult abielu sõlmimisega, kuid paar korraldas tseremoonia ja vahetas sõrmuseid.

Pole teada, kaua Kanye ja Bianca on paar olnud, kuid Bianca liitus räppari ettevõttega Yeezy 2020. aasta novembris. Pärast seda on Kanyel olnud veel mitu kallimat, kuid tundub, et Bianca on talle südamelähedasem kui teised.

Enne „pulmade“ toimumist oli Kanye ametlikult vaba mees olnud kaks kuud. Tema eksnaine Kim Kardashian andis lahutuspaberid sisse juba kaks aastat tagasi, kuid ebakõlade tõttu jõustus lahutus alles mullu sügisel.