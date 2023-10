VIDEO | Superstaarisaate lohutusvoorust edasi pääsenud Ant Nurhan: ma olen nii õnnelik, et lõpuks edasi sain

Ant rääkis lähemalt, mida tundis, kui kuulis, et on lohutusvoorust edasi pääsenud. "Ma olen nii õnnelik, et lõpuks sain edasi. See oli väga uskumatu täna," kirjeldas ta oma värskeid emotsioone.

Veel avaldas Ant, et on taas isaks saamas ja just täna ehk 8. oktoobril oli tema teise lapse sünnitähtaeg. Viimaste last puudutavate uudistega ta intervjuu ajal veel kursis polnud. "Ma ei tea, mu telefon on kadunud praegu. Ma ei tea, kus telefon on, mis juhtunud on. Me just rääkisime enne hääletamist [kaaslasega], tal on okei, ta lihtsalt vaatab ja elab kaasa," sõnas Ant ja tundis kergelt murelt, äkki tuleb tal lapse kõrvalt raske superstaarihooaeg.