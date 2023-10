VIDEO | Superstaarisaate finalist Rute Trochynskyi avaldas, millist vooru ootab ta saates enim: ma olen rokitšikk

Rute Trochynskyi pääses finalistide sekka kohtunike otsusega. Millised olid tema emotsioonid ja mõtted, kui kuulis, et on edasi pääsenud? "Ma olin täiesti šokeeritud! Ma olin väga õnnelik!" muljetas elevil superstaarihakatis pärast lohutusvooru saadet. Rute avaldas, et kõige rohkem ootab ta saates rokivooru. "Ma olen rokitšikk," lausus ta.

Mis on siiani olnud tema jaoks kõige raskem? Ta avaldas naljaga, et enim on talle pinget pakkunud konditsioneer ja sellega võitlemine. "Ma ei ole üldse harjunud, kui hotellis on sellised konditsioneerid. Aga saab hakkama, keha harjub ära," tõdes ta.