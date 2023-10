Ruja kitarrist Jaanus Nõgisto on juba lapsest saati kirglik purjetaja: teen seda nii kaua, kui on mulle päevi siin antud

Vahepeal astub meie vestluse juurde üks härrasmees ja küsib Jaanuselt: kas see on tõsi, et temast sai Optimist-klassis Nõukogude Liidu meister juba 13aastaselt? See on tõsi, nagu Jaanus ütleb, ent kui lapsena tundis ta tiitli üle uhkust, siis täna suhtub ta sellesse mustavõitu huumoriga.