VIDEO | Edasipääs tuli suure üllatusena! Superstaarisaate finalist Meelis Kesperi: see oli šokk!

Kesperi tõdes Kroonikale, et ei olnud kindel, kas üldse "Eesti otsib superstaari" finaali pääseb. "Me olime Carlosega (Carlos Liiv lohutusvoorust finaali ei pääsenud-toim) arvamusel, et me finaali ei pääse," tunnistas Kesperi, et nende esialgne plaan oli lihtsalt hea esitus teha. "Jaa...seekord läks nii!"