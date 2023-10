Briti telesaatejuhi hirmuäratavad päevad: naine on politsei kaitse all, sest teda plaaniti tappa

Kolmapäeval vahistati 36-aastane turvamees Gavin Plumbhas, kelle võikast plaanist said politseinikud teada alles päev varem. Võimude poolt väljastatud teatest selgub, et mehel olid plaani läbi viimiseks vajalikud asjad juba koju muretsetud.

Nii 42-aastane Willoughby, tema kolleegid populaarsest hommikusaatest "This Morning" kui ka avalikkus said sellest kõigest teada alles neljapäeval, kui telestaar pidanuks minema otse-eetrisse. Naine otsustas, et ei ilmu ekraanidele ning pühapäeval teatas tema kodukanal ITV, et staar on võtnud tähtajatu puhkuse.