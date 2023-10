Tohoh! Andrei Zevakin paiskas oma uue sarja tasuta kõigile vaatamiseks Youtube’i üles

Uudishimulike meeste reisisari toob vaatajate ette kõik selle, mida Euroopas naljalt ei leia. Milline on siis see tõeline Ameerika?

Sarja esimeses osas selgub, miks mehed üldse otsustasid Ameerikasse lennata. Tuleb välja, et nad said inspiratsiooni Hollywoodis karjääri teinud Eesti kuulsaimalt näitlejalt Johann Urbilt, kes kinkis neile raamatu “Kuidas olla ameeriklane“. “Otsustasime siis ära proovida, kui raske see olla saab,“ sõnab Valting, kes koos Zevakiniga esimese peatusena maandub New Yorgis. Miks Andrei peab linna enamasti üksi avastama ning millised sekeldused ootavad neid Chicagos?