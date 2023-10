Mis juhtus? Britney Spears raskelt haige isa viibib juba mitu nädalat haiglas

Mitmed Ameerika väljaanded vahendavad, et popstaar Britney Spearsi isa Jamie Spears viidi haiglasse bakteriaalse infektsiooni tõttu. Väidetavalt oli Jamie tervislik seisund väga halb ja raske olnud. "Jamie on kannatanud raske infektsiooni all, mis vajas operatsiooni," avaldas üks allikas väljaandele Page Six. "Ta on olnud haiglas mitu nädalat spetsiaalses infektsiooni osakonnas," sõnas ta veel.