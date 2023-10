VIDEO | Superstaarisaate kohtunik Mihkel Raud pärast lohutusvooru lõppu: nüüd alles hakkab asi tõeliselt käima

Käesoleva ehk üheksanda hooaja superstaarisaate finaliste on Raua sõnul veel raske hinnata. "Nüüd läheb asi õieti lahti. Me oleme muidugi väga palju juba tööd teinud ja lauljad on väga palju tööd teinud, võib-olla see on isegi veel olulisem. Aga tegelikult läheb asi alles nüüd lahti ja nad hakkavad ükshaaval esinema koos bändiga. Tuleb täisset, vinge sõu nagu need finaalsõud alati on, ja hakkavad siis ka ükshaaval välja pudenema meie saatest nagu meie saate reeglid ja reglement ette näevad. Nüüd alles hakkab asi tõeliselt käima," sõnas Raud veel.