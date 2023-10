VIDEO | Otsus ei sündinud kergelt! Koit Toome koos teiste kohtunikega neljanda staarisaate finalisti valimisest: keerutasime neid nimesid ühtepidi ja teistpidi

Koidu sõnul on üheksanda hooaja punt väga kihvt. „Siuke mitmekülgne, huvitav, piisavalt erinevaid tüüpe – on väga häid vokaliste ja on huvitavaid karaktereid, nii et lõpp hea, kõik hea. Üllatavalt sarnane maitse oli meil täna ka publikuga. Teinekord läheme väga erinevaks. Ka minu tänased lemmikud olid Ant, Margareth, kes said publikuga edasi, et ei pidanudki olukorda päästma. Kõik läks kenasti,“ räägib Koit.

Kohtunike soovil pääses neljanda finalistina superstaarisaate lohutusvoorust finaali Rute Trochynskyi. „Me keerutasime neid nimesid ühtepidi ja teistpidi. Kõigil on ju omad lemmikud, ühel on oma argumendid ja teisel teised argumendid. Ongi raske kompromiss leida. Arvan, et lõpuks jäime kõik rahule.“

Praegust superstaarihooaega hindab Koit väga kõrgelt. „Noored laulavad väga hästi ja väga äge punt on kokku saanud! Kõik laulavad! Siukseid pullitegijad ei ole. Nüüd on kaks aastat vahet olnud ja ilmselt tundub, et on paras aeg uus sats noori peale tuua. Minu arust annab värvi ka see, et meil on Ukraina juurtega laulja ja Türgi juurtega laulja. See annab siukest mõnusat vürtsi asjale,“ rääkis Koit.

