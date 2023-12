Jäär on sodiaagiaasta esimene tähtkuju, mistõttu tahavad nad kõiges esimesed olla ning otsivad pidevalt viise, kuidas uusi kogemusi koguda. Just selline on Jäärale ka aasta 2024, mil ta on julge ja täis pealehakkamist ning suhtub igasse väljakutsesse täie tõsidusega. Jäära meeskonda tahaksid kõik kuuluda!

Rahaline seis on algaval aastal märkimisväärselt hea. Kordagi ei pea mõtlema, kust vajaliku summa kokku peaks kraapima, ning alati jääb väike seeme isegi varuks. Eriti kasulikuks osutuvad praegu just pikaajalised investeeringud. Jäärad, kes tahavad oma äriga alustada - 2024 on teie aasta!