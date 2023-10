VIDEO | Birgit Sarrap superstaarisaate lohutusvoorust: tunnen siiamaani seda pinget

Birgit tõdeb Kroonikale, et ei ole kahe hooaja jooksul kohtunikuametit pidades palju muutunud. „Ma ei tunne, et selles rollis oleks midagi teistmoodi või ma teeksin midagi teistmoodi. Ma ikka püüan olla see, kes ma olen, ja öelda seda, mida ma tunnen, et peaksin vajadusel ütlema. Võib-olla sellel aastal mõtlen rohkem selle peale, et neid (saates osalejaid – toim) aidata, suunata ja neile rohkem nõu anda. Selle peale ma esimesel hooajal võib-olla ei mõelnud. Äkki see võiks olla selline positiivsem külg. Ehk saan neile midagi head anda, mitte siis ainult kriitikat,“ räägib Sarrap.