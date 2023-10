Rokitšikk Laura Prits oma ikoonilisest soengust: muidugi tehti mu üle palju nalja ja pandi hüüdnimesid

Laura meenutab, et käharpeaks sai ta peaaegu üleöö - 13aastaselt koolivaheajale minnes olid tal veel sirged juuksed, sügiseks aga oli toimunud müstiline muutus. „Mitte keegi ei uskunud, et need on mu enda juuksed. Muidugi tehti mu üle palju nalja ja pandi hüüdnimesid. Võib öelda, et juuksed on mind teinud tugevamaks ja on nüüd täiesti osa minust.“