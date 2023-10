Alika oma kallist inimesest: me kindlasti aitame üksteist

„Tundsin ennast turvaliselt, absoluutselt iga kord kui olime ühes ruumis,“ ütleb Alika, et 21. eluaasta jooksul on ta oma õelt palju tuge saanud.

„Siis kui minul on natuke liiga palju roosasid prille ees, siis temal ei ole. Või vastupidi. Me kindlasti aitame üksteist,“ räägib Alika.

„Kui ma olin 18-19, rääkisime ka hästi vabalt nagu sõbrannad. Aga minu sees oli ikka selline tunne, et midagi on valesti. See oli selline harjumatu tunne, aga nüüd olen sellega juba harjunud, et me saamegi rääkida üksteisega ükskõik millest,“ nendib ta.