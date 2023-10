HARULDANE KLÕPS | Tõeline kompu! Lady Gaga ilmus koos poiss-sõbraga üle pika aja taas avalikkuse ette

Lady Gaga ja tema edukast tegevjuhist kallim Michael Polansky jäid tähelepanelikele fännidele silma möödunud nädalavahetusel Las Vegases. Neid märgati koos ringi liikumas lausa kahel õhtul, mil paar käis nautimas muusikalisi elamusi.

Esimest korda märgati neid Las Vegases Resorts World'is, kui lauljanna käis koos Polansky ja oma mänedžeri Bobby Campbelliga nautimas Katy Perry kontserti. Internetis levis klipp Gagast ja Polanskyst koos kontserdipaigas ringi liikumas. Lauljanna suul oli lai naeratus ning ta paistis kontserti nautimas.

Laupäeval nähti Gagat ja Polanskyt taas Las Vegases, sedapuhku uues efektses kontserdipaigas Sfääris. Seal nautis harva avalikke sündmusi koos külastav paar iiri bändi U2 kontserti. Popstaar kandis sinise-pruuni flanellsärki ja teda märgati koos kallimaga tantsimas ja VIP sektsioonis lustimas. Bändi U2 esisolist Bono mainis ka publikule, et Gaga on tolle õhtu kontserti tulnud kuulama. "Ma parem laulan need noodid õigest, Lady Gaga on täna õhtul majas," sõnas ta publikule.

Selle aasta märtsis levisid aga spekulatsioonid, et Gaga ja Polansky on pärast kaks aastat kohtamas käimist lahku läinud. Ühe allika sõnul olid nad tollal paar kuus tagasi otsustanud oma suhtele joone alla tõmmata, kuid siiski sõpradeks jäänud. Väidetavalt lõi kiilu nende vahele see, et nad ei leidnud ühist keelt abiellumise ja pereloomise osas, vahendas Radar Online pool aastat tagasi. Nüüd on selgunud, et tollased spekulatsioonid ei vastanud tõele.

Lady Gaga ja Michael Polansky suhe tuli avalikuks 2020. aasta veebruaris, vahendab Page Six. Seni on nad koos avalikkuse ette ilmunud harva - Gaga ja Polansky on koos väisanud BAFTA auhinnagalat ja Super Bowli spordiüritust.