Uus kuum paar? Näitleja Bradley Cooper veedab aina rohkem aega endast 20 aastat noorema modelliga

Hiljuti märgati Bradleyt ja Gigit mitu korda koos New Yorgis ringi liikumas ja levisid kõlakad, et paar on teineteist leidnud ja käib kohtamas. Nüüd on üks modelli ja näitlejat tundev allikas avaldanud, et Gigi ja Bradley õpivad teineteist tundma ja naudivad seda, kuid võtavad kõike veel rahulikult, vahendab People.

Esimesed viited nende kahe suhtele kerkisid esile eelmisel nädalal, kui neid märgati koos Manhattani nooblis Via Carota restoranis õhtustamas. Pärast õhtusööki lahkusid nad restoranist sama autoga.

„Nad käivad lõbutsemas. Gigi on iseseisev ja töökas naine, tema päevad on täis kohustusi ja ma ei näe, et nende suhe praegu tõsisemaks läheks,“ avaldas paari tundev allikas. Samas ei välistanud ta, et modell ignoreeriks täielikult võimalust olla Bradleyga midagi rohkemat kui lihtsalt sõbrad. „Tal on Cooperi vastu olnud midagi kiindumuse-laadset juba pikemat aega," sõnas allikas.

„Neil on ühiseid jooni, nii et see on võimalik, et nende suhe areneb. Praegu võtavad nad asja rahulikult, aga neil on mõlemal lapsed, hea karjäär, töised elud. Nad mõistavad, milline on elu selles valdkonnas. See on armas ja seal on külgetõmmet,“ kommenteeris allikas veel.

Samas on Gigi tundnud viimasel ajal huvi näitlejatöö vastu, nii et see võib olla lüli, mis modelli ja Bradleyt ühendab. Kumbki neist pole suhtesahinat kommenteerinud.

Gigil on oma eelmisest suhtest One Directioni laulja Zayn Malikuga 3-aastane tütar Khai. Bradley kasvatab koos oma modellist ekskallima Irina Shaykiga 6-aastast tütart Lea de Seine'i.