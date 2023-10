Kuninglik draamasari tuleb taas: "The Crowni" viimane hooaeg võtab luubi alla printsess Diana autoõnnetuse ja Charlesi uue abielu

Sarja viimane hooaeg vaatab tagasi mullu septembris meie seast lahkunud kuninganna Elizabeth II elule. Teda kehastab näitleja Imelda Stauton ja monarh sõnab treileris, et kuningannaks olemine ei ole valik, see on kohustus. "Aga kuidas on lood eluga, mille pidin kõrvale jätma?" arutleb kuninganna treileris veel. Eelmistel hooaegadel on Elizabeth II rollis üles astunud Claire Foy ja Olivia Colman.

Viimane hooaeg võtab luubi alla aastad 1997-2005 ja toob vaatajate olulisemad sündmused tollest ajaperioodist. Muu hulgas näidatakse vaatajatele printsess Diana, keda kehastab Elizabeth Debicki, ja Dodi Fayedi (Khalid Abdalla) suhet ja 1997. aastal toimunud traagilist autoõnnetust, kus paar hukkus. Samuti tuuakse vaatajate ette prints Charlesi (Dominic West) ja Camilla Parker Bowlesi (Olivia Williamsi) pulm. Veel keskendub sari oma viimasel hooajal Charlesi poegadele Williamile ja Harryle.

Sarja tegevprodutsent Suzanne Mackie kommenteeris sarja kuuendat hooaega augustis lähemalt. "Ma olen väga-väga uhke selle viimase hooaja üle. Ma arvan, et see on meie parim töö," sõnas ta siis.

"The Crowni" kuues hooaeg on tehtud pooleks ja jõuab Netflixi kasutajate ette kahes osas. Esimene osa koosneb neljast episoodist ja need linastuvad 16. novembril. Teine osa sisaldab kuut episoodi ja on vaatajatele kättesaadav 14. detsembrist.

Briti kuninglikust perest rääkiv draamaseriaal on võitnud kokku 21 Emmy auhinda eelneva viie hooajaga, sealhulgas neljanda hooaja eest parima draamasarja auhinna, vahendab Hollywood Reporter.

Vaata ka uue hooaja treilerit!