Võtab asja huumoriga: David Beckhami afääriskandaali segatud naine avas üle aastate suu

Eelmisel nädalal linastus Netflixis vutilegendi David Beckhami ja tema abikaasa Victoria Beckhami elust rääkiv dokumentaalsari "Beckham". Sarjas kajastati ka ligi 20 aastat tagasi paari elu raputanud skandaali, kui Rebecca Loos väitis, et tal on Davidiga olnud armusuhe. Pärast sarja linastumist tabas Loosi tohutu kriitikalaviin, mille kohta on ta nüüd esimest korda sõna võtnud.