Aastatel 2002–2009 filmitud "Monk", mis võitis kaheksa Emmy auhinda, lõppes küll üle kümne aasta tagasi, kuid Breckman oli kindel, et ta pole sarjaga veel lõpparvet teinud. “Monk on olnud suur osa minu elust ka viimased 10 või 12 aastat ja see on ilmselt tegelane, kelle loomise üle ma oma karjääri jooksul kõige uhkem olen,“ rääkis ta väljaandele EW. “Ma olen alati jäänud lootma, et saan teda külastada nagu vana sõpra."