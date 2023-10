FOTOD | Jüri käib AI-trendidega kaasas! Vaata, milline oleks Ratas USA koolijütsina välja näinud

"90ndad on trendikas teema," teatas riigikogu liige Jüri oma 11 800 Instagrami jälgijale täna ning näitas ette kõik fotod, mida tehisintellekt ehk AI temast on teinud. Tegemist on telefoniäpiga EPIK, mille alla laadimine on küll tasuta, kuid fotode saamiseks tuleb välja käia kuus dollarit. Kui soovite, et piltide genereerimine läheks tempokamalt, siis tuleb tasuda selle teenuse eest kümme dollarit.