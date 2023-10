„Sellest saab meie suvi“ saates saadeti koju esimesed kosilased: ma ei arvanud, et see nii ruttu tuleb..

Selle aasta kuumimas suhte-reality’s „Sellest saab meie suvi“ loodavad viis võluvat vallalist: Marek, Atko-Paap, Janne, Renne ja Maksim - et just see suvi toob neile armastuse. Meie saate peategelased valisid grupikohtingutest välja need, kes said minna nende koju ning kärjekordses osas selgub, milliste kosilastega läheb suhe tõsisemaks ja kes saadetakse koju.