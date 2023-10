Lauljatar Yasmyn tunnistab, et peab pulmaplaane: minu süda on kindlasti armastust täis

"Hea suhe põhineb usaldusel, austusel, avatud suhtlusel, koostööl, armastusel ning võimalusel lõbutseda ja kasvada koos. Minu süda on kindlasti armastust täis. Ma loodan, et ka paljudel teistel on!" ütles Yasmyn, kui uurisime, et milline peaks tema arvates kahe inimese kooselu olema.

Oma vanuse kohta (Yasmyn on 23-aastane - toim) on ta oma suhtega juba võrdlemisi kaugele jõudnud. Mida tuleb teha selleks, et suhted ei puruneks? "Ma arvan, et eelkõige hoiab suhet koos õige partneri valik ja omavaheline klapp. Iga inimesega ei ole mõtet suhet suruda, kui niikuinii ainus asi, mis sulle tema puhul meeldib, on näiteks ta stiil või staatus. Tuleb valida inimene, kellega sul on ühised eesmärgid, ühine huumorisoon, ühine maailmavaade jne. Aga ennekõike tuleks ikka enda kallal vaeva näha. Keegi teine sind ju päästa ei saa."