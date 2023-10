ERRi saates "Ringvaade" käis külas Edgar Savisaare viimaste aastate abiline Carol Madisoo. Nüüd on poliitiku viimased aastad saanud kaante vahele. "See raamat sündis tema soovist ja tahtest," sõnas Madisoo, kes on raamatu "Edgar Savisaare viimased aastad koos minuga" autor.