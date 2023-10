FOTOD | “Ma lihtsalt patsutan end läbi.“ Red Bull SoundClashi soojenduskohtumine viis Gameboy Tetrise ja NOËPi vastamisi

Sõbraliku lõõpimise vaimus möödunud üritus tõi välja peamise erinevuse kahe artisti vahel - Gameboy Tetrisel on kohe kindlasti rohkem sõpru. “Vähemalt olen mina sinu sõber,“ lohutas õhtujuht Kristel Aaslaid NOËPi, kuigi tõdes, et Unibet Arenal ta siiski sõbrale lavale laulma toeks minna ei saa. Temal ja teisel õhtujuhul Eleryn Tiitsil on lihtsalt sel ajal niivõrd kiire!

Mõlemad mehed avaldasid ka, kuidas nad lavale minekuks ette valmistavad. Kui NOËPi igapäevarutiini on lisandunud (tema sõnul) igahommikused sada kätekõverdust, sada kõhulihast ja vähemalt sada Red Bulli ning enne laulma hakkamist teeb ta hingamisharjutusi, siis Gameboy Tetrise lähenemine on… patsutamine. “Ma lihtsalt patsutan end läbi,“ näitas ta ette. Nii et kui sindki ootab ees natuke närvesööv katsumus, siis tasub seda nippi proovida!

Gameboy Tetris ehk Pavel Botšarov sõnas, et kui ta saaks valida oma unistuste oponendi, valiks ta selleks muusikahiiu James Browni. NOËP ehk Andres Kõpper apolodeeris sellele mõttele küll tunnustavalt, kuid arvas, et tema pistaks rinda pigem Arnold Schwartzeneggeriga, kes on tema lapsepõlveiidol. “Ja mul oleks vähemalt väike šanss võita!“

Selgus ka, kes on üks sõpradest, kes Tetrisega koos lavale astub - selleks on Villemdrillem. Artist jäi ise küll ka napisõnaliseks, öeldes, et eelistab hoida oma etteaste detailid saladuses. Et teada saada, kuidas Villemdrillem sõbrale appi läheb, tasub sammud 4. novembril seada Unibet Arenale.

Ainulaadne kontseptsioon

Red Bull SoundClash on ainulaadne muusikaline sündmus, mis ületab tavapäraseid live-muusika raame. Artistid astuvad üles kahel vastanduval laval ning võistlus ise kulgeb läbi nelja erineva vooru. Show muutub iga vooruga aina kuumemaks, viies publiku plahvatuslikult põneva finaalini. See on pidu, kus põimuvad omavahel muusika ja loovus ning mis pakub kõigile absoluutselt unustamatu elamuse!