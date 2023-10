Vaadates siiani sotsiaalmeediasse tehtud postitusi nii Kanal 2, Uibomäe kui ka teiste saatetegijate poolt, ei kumanud kuidagi läbi, et täna saaks saade juba lõpu. Arvestades, kui palju nii kanal kui ka tegijad saate promole rõhku panid tundus tõesti, et purki on saadud pikk saatesari. Tegemist ei saa olla ka veaga telekavas, sest juba järgmisel kolmapäeval on samal ajal eetris seriaali “Naised vormis“ kauaoodatud teine hooaeg.