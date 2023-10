Enam veidramaks minna ei saa! Kanye Westi hiljutine pruut nende esmakohtumisest: ta oli just urineerima hakanud...

Filmi „Uncut Gems“ staar (33) kirjutab, et kohtus Westiga, keda ta nimetab raamatus koodnimega Artist, kui tema sõber küsis, kas ta võiks edastada tema numbri “kuulsale mehele, kes on tema kohta uurinud“. Peagi saabus esimene sõnum, millele järgnesid kümned telefonikõned.

Fox, kes oli vahetult enne seda läinud lahku oma abikaasat, lennukipiloodist Peter Artemjevist. kirjutab, et paar vestles telefonitsi tunde, kuigi see vestlus oli enamasti ühepoolne. Nimelt oli West lihtsalt lõputult lobisenud. Küll tunnistab Fox aga seda, et vahepeal oli tema see, kes ise räpparile helistas.

Nende esmakohtumine leidis aset Miamis uusaastaööl. Fox oli algselt lükanud Westi peokutse tagasi, kuid ta ei suutnud vastu panna räppari eralennukile, mis näitlejatarile ja tema sõbrannadele New Yorki järgi sõitis. Kokku said nad ööklubis, kus räppar olevat teda tugevalt kallistanud ning koheselt teda käperdama hakanud. West suudles ka tema kaela, kuid tol hetkel ei liikunud asjad kaugemale.

"Ma teadsin, et see on millegi erilise algus," meenutab Fox raamatus oma mõtteid. Õhtu edenedes liikusid nad õue, sest klubis olevat olnud liiga valju muusika rääkimiseks. "Ühel hetkel hakkas ta urineerima vastu seina. Ma hüppasin talle katteks ette, et keegi ei saaks pilti teha. Ühel hetkel tõmbas ta püksiluku kinni, pani käed minu ümber ning nihutas mind endale lähemale. Me hakkasime kirglikult suudlema."

Järgmisel päeval läks paar õhtust sööma Miamis asuvasse restorani Carbone, kus West kõigepealt tund aega lauanõusid ümber tõstis ning seejärel Foxi otsekoheselt oma tüdruksõbraks palus.

West olevat küsinud: “Kuidas sa suhtuksid meie suhte avalikustamisesse?“ ning seejärel hakkas rääkima juba Foxile stilistide palkamisest.

Järgmisel hommikul äratas Foxi üles sõnum, mille oli saatnud väljaande Page Six reporter. Tal olid olemas fotod, mi olid tehtud Carbone'is ning just sel hetkel, kui räppar oli teda tüdruksõbraks palunud. See pani naist kahtlustama, et West ise on need pildid meediasse lekitanud.