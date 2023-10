Eelmisel nädalal selgus, et poplaulja Ariana Grande sai oma üürikeseks jäänud abielu kinnisvaramaaklerist Dalton Gomezist lahutatud ning peab seetõttu üle miljoni dollari mehele maksma. Nüüd on nende lahutusest koorunud välja veel mitmeid detaile, mille järgi tundub, et ekskaasad tahavad oma abielu sisuliselt vaiba alla pühkida.