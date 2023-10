Retroland tuleb juba peagi! Retrosuperstaarid Alice Deejay ja East 17 jõuavad varsti Eestisse

East 17 on inglise poistebänd, mille hitte “House of love“, “It’s alright“, “Stay another day“, “Thunder“ ja “Deep“ teavad kõik 90date ja 2000ndate noored. Peale suuremaid meelemürkide ja bändisiseste tülide tõttu toimunud skandaale on East 17 elanud üle ka väiksemaid koosseisuvahetusi, kuid bänd on endiselt koos ja tuuritab edukalt üle maailma. East 17 on lubanud Eesti publikule esitada kõiki oma eelpool mainitud suuremaid hitte.