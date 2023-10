Hollywoodi üks tuntumaid staarpaare Will ja Jada Smith on juba varem avalikult rääkinud oma abielu keerdkäikudest, kuid nüüd tunnistas naine üles, et nad on tegelikult olnud alates 2016. aastast lahus. Siiski pole näitlejad oma abielu ametlikult lahutanud ega kavatse seda lähiajal ka teha.