Britney Spears sattus pahandustesse: popstaar jäi vahele kehtiva juhiloata autot juhtides

Ametlikest dokumentidest selgus, et California võimud olid Britney auto peatanud 10. septembril ja avastanud, et ta rikkus lausa kahte seadust. Rikkumiste tõttu määrati talle 1140 dollari suurune rahatrahv.

Võimud avastasid lauljatari autot peatades, et Britneyl polnud autot juhtimise ajal kehtivat juhiluba. Samuti selgitas California politsei välja, et Britneyl polnud tema auto kinni pidanud võimudele esitada auto kindlustust tõendavat dokumenti, kirjutab Page Six.