Moelooja Aldo Järvsool on õnnestunud maailmakuulsat moedisainerit Karl Lagerfeldi näha: ta jalutas kuue turvamehega kodunt tööle

Järvsoo luges kõnealuse raamatu läbi ja mainis saates, et entusiasmi tal raamatu lugemiseks oli. Veel mainis Eesti moelooja, et varem ta suur Lagerfeldi fänn polnud. „Viimased kümme aastat olen äärmiselt suur fänn,“ sõnas ta „Ringvaates“.

Veel meenutas Järvsoo oma kohtumist maailmakuulsa Lagerfeldiga, keda oli näinud viis aastat tagasi Pariisis šopates, kus ta käib kangaid ostmas. „Siis läksin Lafayette’i kaubamajja ja nägin kaugelt, et turistid ja mingi action toimub. Ja siis lõpuks jalutas Karl Lagerfeld kuue turvamehega lihtsalt täiesti rahulikult. Hiljem tuli välja, et enda kodunt tööle. Aga kuna see läheb sealt kaubamaja eest läbi, siis teekond on selline,“ rääkis ta. „Ma kujutan ette, et tegelikult ta nautis seda ikkagi ka,“ lisas Järvsoo veel.